Sconcerti: “Juventus-Napoli è stata falsata! Vi dico la mia sul deferimento”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul deferimento inflitto al Napoli in seguito alla partita con la Juventus di gennaio. Queste le sue parole: “Se, effettivamente, c’erano tre giocatori che non potevano essere i campo tra le fila degli azzurri, si potrebbe valutare anche la sconfitta a tavolino. Sarebbe un punto in meno veramente importante per gli azzurri.

Resta, per il momento, il pericolo scampato ma l’episodio è stato piuttosto sgradevole. La partita è stata falsata”.