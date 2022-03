Reja: “Il Napoli ha l’obbligo di fare punti con l’Atalanta! Vi dico la mia su Spalletti”

L’ex allenatore del Napoli, Edy Reja, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla prossima sfida che vedranno gli azzurri affrontare l’Atalanta! Queste le sue parole: “Sono molto contento del lavoro che sta svolgendo Spalletti! Non si è mai lamentato, facendo giocare, sin dal principio, tutti i ragazzi a sua disposizione. In questo è veramente il migliore e la squadra, infatti, ha risposto davvero bene sul campo. Il Napoli è tra le mie quattro favorite per la vittoria finale ma ha perso punti in casa con Empoli e Spezia, match che non puoi sbagliare.

L’Atalanta ormai è un marchio di fabbrica del nostro campionato! Squadre tecnica e fisica allo stesso tempo, davvero complicata affrontarla. La sfida sarà entusiasmante ma i partenopei hanno l’obbligo di non perdere! Molto dipenderà da chi scenderà in campo, l’assenza di Osimhen sarà un grande problema ma Mertens e Insigne possono dire la loro”.