Garics: “Atalanta-Napoli che sfida! Malcuit o Zanoli? Vi svelo chi sceglierei”

L’ex difensore del Napoli, Gyorgy Garics, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla prossima sfida tra Atalanta e Napoli. Queste le sue parole: “Il Milan può tentare la fuga in questo turno. Le sue dirette concorrenti hanno partite estremamente complicate, i lombardi invece se la vedranno col Bologna. A fine mese avremo un quadro più definitivo su quella che sarà la corsa al titolo.

Atalanta-Napoli è un grande match! Le assenze degli azzurri sono più pesanti rispetto a quelle dei bergamaschi ma il Napoli ha bisogno di fare punti. Tra Malcuit e Zanoli non saprei chi scegliere, bisognerebbe parlare con Spalletti. Solo il tecnico toscano ha visto gli allenamenti e saprà mandare in campo chi ha convinto di più. Zanoli può darti più conferme dal punto di vista atletico ma attenzione al fattore mentale. In ragazzi giovani e con poche presenze, potrebbe essere determinante, nel bene o nel male”.