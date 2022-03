Corbo: “Occasione per Zanoli in Atalanta-Napoli che va sfruttata, vi spiego”

Il noto giornalista, Antonio Corbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match tra Atalanta e Napoli di domenica. Queste le sue parole: “L’assenza di Di Lorenzo è gravissima per gli uomini di Spalletti! Mi aspetto però che non venga schierato Malcuit, ancora alle prese con fastidi fisici è ad un passo dalla scadenza del contratto.

Zanoli ha una possibilità d’oro in una partita che vale tantissimo. Il Napoli farebbe bene a farlo giocare, altrimenti perchè comprarlo? E’ un ragazzo giovane che ha un grande futuro d’avanti a se. Gli azzurri devono lanciarlo se vogliono dare senso ad un progetto che crede nei giovanissimi”.