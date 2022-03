Fabio Capello, in collegamento da Gedda dove è stato ospite per il gran premio di Formula 1, è tornato a parlare del calcio italiano e dei suoi problemi, a pochi giorni dall’eliminazione per mano della Macedonia. Queste le sue parole:

“Siamo troppo lenti e giochiamo con poca velocità; anzi, ad un passaggio, la palla saltella e ciò non è accettabile. Il calcio è velocità e agonismo, dobbiamo cambiare mentalità: adesso non serve più tenere il pallone per fare un possesso palla fino alla noia. Dobbiamo prendere spunto dai tedeschi, ai quali viene insegnato che devono recuperare la palla in 15 secondi e scattare in avanti appena presa la palla. Mi dispiace dire queste cose anche perché l’Europeo ci aveva esaltato, ma dopo ci siamo cullati e gli altri andavano più forte. Anche fisicamente con la Macedonia, squadra mediocre, abbiamo sofferto e ci sarà un motivo”.

Fonte: Sky Sport.