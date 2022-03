Oggi Repubblica ha intervistato l’ex calciatore di Juventus e Napoli, Massimo Mauro, dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali:

“Ragazzi, qui non ci siamo proprio. Quel premio l’hanno vinto Platini, Maradona e Van Basten. Solo l’ipotesi che potesse riceverlo Jorginho ci dice come siamo messi, e comunque non l’ha preso”.