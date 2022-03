Alvino: “Il Napoli vuole far giocare Anguissa a Bergamo, ma l’infortunio richiede precauzione: vi spiego”

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha riportato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alcune novità in casa azzurra sul recupero di Anguissa Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli sta facendo di tutto per mettere Anguissa nelle condizioni di giocare a Bergamo contro l’Atalanta, ma siccome ha un problema muscolare non si può rischiare di mandarlo in campo in una situazione al limite. Ad oggi c’è il 50% di possibilità di vederlo contro i nerazzurri, ma le sue chances sono destinate ad aumentare visto che manca una settimana”.