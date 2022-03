Sky, Modugno: “I giocatori del Napoli inseguono il mondiale! Atalanta? Queste le possibili scelte”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare direttamente fuori dal centro sportivo di Castel Volturno, per fare il punto sulla situazione in casa Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri oggi hanno lavorato duro in vista del match contro l’Atalanta. Spalletti si è ritrovato con una decina di calciatori in meno, tutti impegnati nella conquista di un posto in Qatar! Osimhen e la sua Nigeria, gli italiani nei playoff e lo stesso Kalidou Koulibaly, impegnato in nello scontro contro l’Egitto, replay della finale di Coppa d’Africa.

Continua ad esserci anche qualche acciaccato tra i partenopei. Di Lorenzo non recupererà, Anguissa, nonostante un fastidio muscolare, ha preso parte al ritiro con il Camerun. Riuscirà sicuramente a recuperare per la trasferta di Bergamo, così come sta facendo il possibile Kevin Malcuit. Per lui ancora qualche fastidio ma ha voglia di tornare in campo per sostituire l’ex Empoli. L’alternativa resta Alessandro Zanoli o un passaggio alla difesa a tre visto anche il rientro a pieno ritmo di Tuanzebe.

Tutto sommato però è ancora troppo presto per ipotizzare la formazione completa, l’unica certezza è che, a guidare l’attacco, ci sarà Dries Mertens“.