Carraro: “Il fallimento del Napoli fu un disastro! Vi svelo un retroscena sulla vicenda”

L’ex presidente della FIGC, Franco Carraro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul fallimento degli azzurri prima dell’arrivo di De Laurentiis. Queste le sue parole: “La retrocessione del Napoli in Serie B fu già une vera e propria tragedia! Purtroppo i partenopei pagarono la mancata concretezza di Naldi. Il presidente dell’epoca era una persona per bene ma aveva la testa tra le nuvole.

L’antipatia dei tifosi azzurri nei miei confronti? La capisco benissimo, il fallimento fu un durissimo colpo per loro ed anche per tutto il calcio italiano. Purtroppo ai supporters non viene raccontata tutta la verità e loro, d’altro canto, danno peso solo a quello che fa piacere sentirsi dire”.