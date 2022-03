Zazzaroni: “L’ammonizione di Osimhen condiziona il campionato! Cessione? Vi svelo la cifra adatta”

Il noto giornalista, Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sul momento di forma del Napoli e sull’ammonizione di Osimhen. Queste le sue parole: “Spalletti ha completamente cambiato la partita con l’Udinese all’intervallo. Match davvero molto ostico che si era messo in salita sin da subito. Gli azzurri sono stati abili ha pareggiarla il prima possibile grazie anche alle prestazioni di due immensi pilastri: Anguissa e Lobotka. Loro due sono imprescindibili, vedremo chi, tra Fabian Ruiz e Zielinski, il tecnico toscano sceglierà per affiancarli.

Il match con l’Atalanta sarà di altissimo livello anche se pesano come un macigno le assenze di Rrahmani, Di Lorenzo e soprattutto Osimhen. La sua ammonizione è stata davvero clamorosa. Privare il Napoli del suo calciatore migliore in questa parte di campionato è pura follia. Servirà uno strabiliante Mertens per sostituirlo come si deve. Cessione del nigeriano? Si parlano di offerte che arrivano a toccare i 100 milioni di euro. Per quanto forte, se fosse così, lo lascerei andare subito”.