Ventola: “Il Napoli resta tra le favorite per lo Scudetto! Spalletti? Vi dico cosa mi ha stupito”

L’ex attaccante di Inter e non solo, Nicola Ventola, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV per dire la sua sulla vittoria del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Spalletti è davvero tanta roba! E’ riuscito a ribaltare con un solo cambio tattico il match contro l’Udinese. I friulani sono una squadra tosta, ben messa in campo e molto preparata fisicamente, inoltre, venivano da ben cinque risultati utili consecutivi.

Con questo tipo di vittoria, di forza e sacrificio, il Napoli ha dato ancora una volta un segnale al campionato. Dal mio punto di vista, sono ancora tra le grandi favorite per lo scudetto”.