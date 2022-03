Lobotka: “Barcellona troppo forte per il Napoli! Scudetto? Vi dico la mia sulla vittoria finale”

Il calciatore del Napoli, Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Sport Aktuality per dire la sua sul Napoli, la lotta scudetto e non solo. Queste le sue parole: “Nell’ultimo periodo ho giocato davvero molte partite. Spalletti ha fatto modo che mi mettessi in forma e così è stato. Fisicamente ed atleticamente mi sento molto bene, nel nuovo Napoli sono assolutamente a mio agio ed è per questo che mi impegno al massimo.

Il Barcellona non è più quello di Guardiola ma, negli ultimi mesi ha alzato di molto l’asticella. Contro di noi, in Europa League, ha giocato due match fantastici meritando il passaggio del turno. Mi spiace ammetterlo ma gli azzurri non sono ancora al livello dei catalani.

Al ritiro della Slovacchia mi sono ritrovato a scherzare con Skriniar. La sua Inter, insieme al Milan, è la squadra più ostica del campionato. Giocano un calcio molto tattico ed atleticamente sono perfetti, la lotta alla vittoria finale sarà molto dura ed intensa. La Juventus ha recuperato parecchi punti nelle ultime giornata, la partenza non è stata delle migliori ma adesso sono ad un passo dal raggiungerci. Dopo la sosta il Napoli affronterà Atalanta, Fiorentina e Roma. Saranno tre match fondamentali per capire se, effettivamente, saremo in grado di meritare lo scudetto”.