Pistocchi: “Il vero furto in Verona-Napoli lo hanno avuto gli azzurri, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sul match di domenica tra Verona e Napoli. Queste le sue parole: “Il match del Bentegodi è stato molto combattuto, proprio come ci si aspettava. Si sono affrontate due tra le squadre più in forma del campionato, dando vita ad un gran bello spettacolo.

Ho visto molte lamentele sui social e non solo per l’espulsione di Ceccherini ma in verità penso sia il Napoli ad aver subito un vero e proprio furto. Il goal di Mario Rui annullato nel primo tempo era, a mio avviso, regolare. Il portoghese non ostacola il difensore né commette alcun tipo di infrazione. In quel caso gli azzurri sarebbero andati sin da subito sul doppio vantaggio, indirizzando ancor di più la partita“.