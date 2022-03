Altobelli: “Osimhen, al momento, è più forte di Vlahovic! Vi spiego cosa mi ha convinto”

Il noto ex calciatore, Alessandro Altobelli, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sull’attuale momento di forma del Napoli e di Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Ho guardato tutto il match disputato dal Napoli col Verona, concentrandomi, in particolare, sull’attaccante nigeriano. All’epoca criticai le prestazioni dell’ex Lille, quattro goal erano troppo pochi per il centravanti del Napoli. Adesso devo ricredermi!

Il lavoro svolto da Spalletti è stato eccezionale. Mi sono piaciuti molto i movimenti di Victor, sia ad attaccare la profondità che spalle alla porta. In questo modo riesce anche a dare una certa varietà alla manovra offensiva partenopea, caratteristica che è servita per portare a casa la vittoria.

Al momento, sono sicuro, Osimhen è più forte di Dusan Vlahovic“.