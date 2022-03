De Canio: “Scudetto? Mai dire mai! Vi dico la mia sulla sfida tra Napoli e Verona”

Il noto allenatore Gigi De Canio, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulle ultime in casa Napoli. Queste le sue parole: “Sarà molto difficile per il Napoli recuperare su Inter e Milan per lo scudetto. L’ultima partita persa dagli azzurri potrebbe influire sulle prestazioni ma non è detto. In un campionato in cui non ci sono padroni, non è detto che tutto fili lisci come l’olio anche per le milanesi.

Il Verona è comunque un avversario ostico per il Napoli. Negli ultimi anni hanno espresso un’ottima filosofia di gioco, arricchita da un grande lavoro svolto dai dirigenti gialloblu. Mi aspetto un moto d’orgoglio da parte della squadra di Spalletti! Conoscendo l’allenatore, che stimo ed apprezzo molto, avrà dato una netta scossa al suo gruppo“.