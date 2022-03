Chiellini: “Non pensiamo allo scudetto! Dobbiamo continuare così, vi dico la mia sul Napoli e le altre”

Il noto difensore centrale della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul momento di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Fino a qualche settimana fa non eravamo neanche quarti, parlare adesso di scudetto risulterebbe davvero inutile. I 14 risultati utili consecutivi ci hanno dato morale, bisognerà continuare così e ragionare partita per partita per raggiungere l’obiettivo.

Le contendenti sono ancora parecchi punti avanti. Per parlare di titolo bisognerà riaggiornarsi tra circa 6 partite, se le vincessimo tutte allora potremmo riparlarne. Napoli e le altre però dovrebbero avere una brusca frenata, se sbaglieranno avremo una piccolissima possibilità di recuperare“.