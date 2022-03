Tosto: “Le grandi partite vengono decise da episodi. Sostituto Insigne? Ecco chi vedo come profilo ideale”

Vittorio Tosto, ex difensore, ha parlato anche di Napoli nella sua intervista a TMW Radio. Queste le sue parole: “Le grandi partite come Napoli-Milan vengono decide da un episodio, vedi il gol di Giroud, Dopodiché subentrano nervosismo e confusione. Adesso inizia un rush finale di 10 partite, come se fosse un nuovo campionato. Sostituto Insigne? Il Napoli avrebbe una soluzione in casa, ossia quella di schierare contemporaneamente Lozano e Politano. Altrimenti bisogna vedere quale può essere un profilo interessante sul mercato. Berardi sarebbe l’ideale, oppure c’è anche il giovane Zerbin che sta facendo molto bene”.