Pistocchi: “Non sopporto chi, a Napoli, se la prende con Insigne! Con il Milan non è colpa sua, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sulla prestazione del Napoli contro il Milan. Queste le sue parole: “Nonostante Zielinski da trequartista non stia rendendo come dovrebbe, Politano fermo ad un solo goal in campionato da inizio stagione, le colpe del Napoli sono sempre di Insigne!

Questa atteggiamento mi infastidisce molto! Il capitano azzurro ha fatto quello che ha potuto per trascinare la propria squadra. Il Napoli ha giocato male, punto. Lorenzo però si è proposto molto, spostandosi anche in zone più centrali del campo per toccare più palloni. La colpa non è solo sua ma è da 10 anni che a Napoli, il talento di Frattamaggiore viene usato come capro espiatorio“.