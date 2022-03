Sky, De Grandis: “Lotta serrata tra Inter e Napoli per lo scudetto, vi svelo la mia favorita”

Il noto giornalista di Sky Sport, Stefano De Grandis, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per fare il punto sulla lotta scudetto e non solo. Queste le sue parole: “Ad inizio campionato, sembrava che l’Inter non avesse rivali in quanto ad ampiezza della rosa ed a tasso tecnico dei titolari! Adesso devo ricredermi dopo la grande stagione fatta fino ad adesso dal Napoli. Gli azzurri hanno le migliori seconde linee del campionato. Osimhen resta insostituibile ma per gli altri ruoli è ben coperto. L’esempio lampante sono Lobotka e Juan Jesus i grandi punti interrogativi della stagione. Con la partenza in Coppa d’Africa di Anguissa e Koulibaly i due non hanno affatto sfigurato tenendo a galla il Napoli.

L’Inter, in alcune zone del campo, non ha dei ricambi di qualità. Barella non è più quello di inizio campionato e non ha un sostituto degno. Stesso discorso per Brozovic che, quando è mancato per squalifica, ha lasciato un vuoto a centrocampo che ha portato i nerazzurri alla sconfitta col Sassuolo“.