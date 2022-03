Marocchi: “Per lo scudetto prendo l’Inter ma occhio al Napoli! Vi spiego cosa manca agli azzurri”

Il noto giornalista di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dire la sua sul Napoli e la corsa scudetto. Queste le sue parole: “Le parole di Spalletti dopo la partita con la Lazio mi hanno fatto molto riflettere. Cattiveria o meno, a Napoli devono farsi forza insieme per superare le avversità, scagliare cattiverie contro la squadra risulta essere solo anti producente. Anche la spinta del Maradona è venuta a mancare nelle ultime partite. Per via del Covid e non solo, gli azzurri hanno perso anche la fantastica spinta del loro pubblico. Nonostante tutto questo, il Napoli è prima in classifica e farà molta paura all’Inter.

I nerazzurri restano ancora i favoriti dal mio punto di vista ma la squadra di Spalletti, con il giusto equilibrio, potrà dare filo da torcere fino all’ultima giornata di campionato“.