Sconcerti: “Napoli favorito per lo scudetto e non per la rosa! Osimhen? Dico questo”

Il noto giornalista, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul Napoli e la lotta scudetto. Queste le sue parole: “L’Inter resta tra le migliori per rendimento e rosa a disposizione, inoltre ha ancora una partita da recuperare e, per questo, è virtualmente ancora la capolista. Il Milan invece, oltre ai probabili problemi arbitrali, gli errori tecnici ci sono stati anche contro l’Udinese. Entrambe sembrano comunque avere più di un problema nel reparto offensivo.

Il Napoli invece con Osimhen ha trovato un buon equilibrio. Seppur molto caotico, l’attaccante nigeriano riesce comunque a dare un buon peso alla manovra offensiva dei partenopei. Mancano un po’ i goal degli esterni, da sempre una peculiarità del Napoli. In ogni caso, per compattezza di squadra, gli azzurri mi sembrano favoriti sulle altre. Ha perso punti solo quando aveva tantissime assenze e, seppur in difficoltà per tutto il primo tempo, si è portato a casa tre punti vitali con la Lazio“.