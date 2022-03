Mauro: “Spalletti è fatto così: schietto! Sulla lotta scudetto dico questo”

Il noto giornalista, Massimo Mauro, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per dire la sua sul Napoli e la lotta scudetto. Queste le sue parole: “La lotta scudetto si deciderà solo verso la fine. La differenza la faranno i dettagli e soprattutto la fortuna. L’Inter contro il Genoa è stato parecchio sfortunato. Se ritrovassero quel pizzico di brillantezza perso nelle ultime uscite, resta la favorita. Napoli-Milan sarà un crocevia fondamentale per la stagione! Il livello è parecchio alto ed è per questo che mi aspetto un gran bello spettacolo.

Spalletti? Mi piace, è fatto così! Schietto e sincero, ai microfoni delle emittenti si lascia andare a commenti di pancia. Rispecchiano benissimo la sua personalità, dentro e fuori dal campo sa farsi valere e lo splendido lavoro fatto fin qui dal Napoli, ne è la prova“.