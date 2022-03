Marolda: “Stimo Spalletti ma non mi è piaciuto nel post di Napoli-Lazio, vi spiego”

Il noto giornalista, Francesco Marolda, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per commentare il post-partita di Napoli-Lazio. Queste le sue parole: “Stimo molto Spalletti ma non posso non fargli un ammonizione per quanto accaduto ai microfoni di Dazn! Un uomo di calcio come lui che ha allenato grani squadre come Roma ed Inter, non può lasciarsi scappare queste esternazioni.

Questo sport è fatto di tante critiche! Alcune buone e costruttive, altre ingenerose ed anche crudeli. Bisogna saper rispettare tutti e lasciar parlare il campo. La vittoria del Napoli è stata un tripudio di emozioni, sarebbe bastato quello per smentire tutto e tutti. Nelle dichiarazioni si è fatto come un autogoal, spero che migliori da questo punto di vista“.