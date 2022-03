Giordano: “Fabian mi ha emozionato! Il prossimo sarà l’anno zero per il Napoli, vi spiego”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua su Napoli-Lazio e non solo. Queste le sue parole: “Sono sicuro che il prossimo sarà l’anno zero per il Napoli! Vincere lo scudetto può essere un fattore emozionale importante per i tifosi e non solo ma non cambierà molto in ottica mercato. Fabian Ruiz dovrà essere ceduto per non perderlo a zero, Insigne è già andato via mentre è ancora aperta la questione Mertens. In partenza ci sono anche Ghoulam, Ospina e Malcuit, bisogna capire come si comporterà il Napoli con i calciatori in prestito. Non c’è bisogno di fare catastrofismi, è un ricambio generazionale già attuato da molte squadre.

Il goal di Fabian Ruiz mi ha emozionato come pochi. Il replay visto dalla porta è semplicemente eccezionale! Da lì si apprezza il fantastico effetto impresso al pallone dallo spagnolo. La sfera pareva spegnersi al di là del palo, salvo poi andarsi ad infilare perfettamente all’angolino, un goal da capogiro“.