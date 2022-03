Delio Rossi: “Il Napoli ha perso di brillantezza! Vi svelo la chiave della vittoria con la Lazio”

Il noto allenatore, Delio Rossi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla situazione legata agli azzurri dopo la partita con la Lazio. Queste le sue parole: “Il Napoli ha perso brillantezza rispetto a qualche mese fa! Purtroppo, in questo periodo dell’anno, è anche normale che accada, Spalletti avrà bisogno di ritrovare tutti gli infortunati per tornare ai fasti di un tempo. Un ulteriore segno ci è stato dato dalla partita col Barcellona. Il Napoli di inizio campionato non si sarebbe fatto prendere a pallonate!

La Lazio ha giocato un buonissimo primo tempo. Gli azzurri hanno sofferto tanto e la squadra di Sarri ha avuto più di una possibilità per passare in vantaggio. Nel secondo tempo c’è stato un brusco calo di ritmo dei biancocelesti, ne ha immediatamente approfittato il Napoli con un grande Insigne. Lorenzo, nonostante la cessione, resta ed è il primo tifoso azzurro. Fin quando vestirà questa maglia, darà anche l’anima per lasciare un buon ricordo ai propri tifosi“.