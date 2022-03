De Giovanni: “Spalletti che lavoro! Felice di essere un tifoso e non l’allenatore del Napoli, vi spiego”

Il noto scrittore, Maurizio De Giovanni, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul match Napoli-Lazio e non solo. queste le sue parole: “I tre allenatori in testa in questo momento, non hanno mai vinto lo scudetto! A parte Allegri che però è quarto, per tutti sarebbe la prima volta. A prescindere da come andrà a finire, sarà una bella storia.

Sono molto contento di essere un semplice tifoso e non l’allenatore del Napoli. Se fosse stato per me avrei tolto Fabian Ruiz alla fine del primo tempo. Lo spagnolo ha dimostrato invece di poter risolvere le partite da un momento all’altro. Adesso mi arrabbierei quasi se non gli fosse concesso di restare in campo per tutta la partita“.