Pioli: “Vogliamo migliorare il punteggio dell’anno scorso! Scudetto? Vi dico la mia su Inter e Napoli”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese per dire la sua sulla partita e non solo. Queste le sue parole: “Il passo falso con la Salernitana deve aiutarci a crescere! Il nostro obiettivo è fare più punti della scorsa stagione. Per riuscirci stiamo curando tutti i dettagli per abbellire, ancora di più, il lavoro fatto in questi anni.

Per vincere un campionato serve fare davvero parecchi punti! Ci proveremo fino alla fine anche perchè, a mio avviso, per conquistare la Serie A quest’anno, ci vorranno meno vittorie rispetto a quelli conquistati dall’Inter di Conte.

Attenzione alle inseguitrici! Atalanta, Juventus, Inter, Napoli sono tutte squadre che possono mettere a segno un buon filotto di vittorie consecutive. In quel caso la battaglia si farà ancora più interessante“.