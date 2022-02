Inzaghi: “Il prossimo mese sarà decisivo! Scudetto? Non solo Napoli e Milan, vi spiego”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa per dire la sua sulla lotta scudetto. Queste le sue parole: “Napoli e Milan al momento sono gli avversari più temibili per la lotta scudetto! Ovviamente però non ci sono solo loro, vedo ancora Atalanta e Juventus in lizza per un posto. Basterebbe solo un filotto di vittorie per rimetterle definitivamente in gara. Da questo punto di vista il mese prossimo sarà decisivo.

Le partite che ci accingiamo ad affrontare adesso sono importanti ma non ancora decisive. Cercheremo di recuperare tutti gli infortunati il prima possibile per arrivare nel migliore dei modi al tour de force di marzo“.