Schwoch: “Insigne? Ai miei tempi per giocare a Napoli non servivano altri stimoli. Sul Barça…”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Insigne? Ai miei tempi per indossare la maglia del Napoli non c’era bisogno di altri stimoli per dare qualcosa in più. A Lorenzo manca il gol su azione, e lui è il primo che ne soffre. Barcellona? Domani il Napoli può trovare tanti spazi visto che gli avversari giocano con la difesa alta, quindi Osimhen può risultare decisivo. E’ un giocatore che sembra non avere limiti, ogni anno migliora sotto determinati aspetti”.