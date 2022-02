Budel: “Dopo il Barcellona mi aspettavo la vittoria del Napoli! Vi dico la mia sullo scudetto e non solo”

L’ex calciatore ed attuale commentatore di Dazn, Alessandro Budel, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per fare il punto sul pareggio tra Cagliari e Napoli. Queste le sue parole: “Il modulo ha destato più di un dubbio tra i giornalisti ed i tifosi. Facile commentare dopo il match, Spalletti fino a questo momento non ha sbagliato un colpo e ci sta sperimentare in questi momenti di difficoltà. I tanti infortuni sono ancora un grande mistero. Da fuori è veramente impossibile dare una spiegazione, fatto sta che, piaccia o meno, determinate assenze sono parecchio limitanti per il Napoli. L’Inter ad esempio non ha avuto grandi infortuni sino ad oggi, infatti sono stati sempre i più costanti.

Parlando si costanza mi viene subito in mente Zielinski. E’ un trequartista moderno che farebbe la fortuna di centinaia di allenatori. Purtroppo però pecca sempre in termini di continuità. E’ un calciatore fantastico ma anche ieri ad esempio, i partenopei avrebbero avuto tremendo bisogno di una sua giocata.

Il match di ieri è stato molto estenuante per gli azzurri. Il Cagliari ha giocato un gran calcio e la qualità di alcuni calciatori non rispecchia affatto la posizione dei sardi in classifica. Il Napoli restano comunque i candidati ad antagonista dell’Inter fino alla fine. Per come si è messo il match della Sardegna Arena, quello di ieri è un punto guadagnato. Tuttavia resta comunque il rammarico per un’occasione sciupata. Sinceramente dopo l’ottima prova col Barcellona, mi aspettavo una vittoria anche in campionato“.