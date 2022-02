Krol: “Giocare con Koulibaly sarebbe stato un sogno! Barcellona-Napoli? Vi dico la mia”

Lo storico ex difensore del Napoli, Ruud Krol, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla sfida di stasera e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli di oggi ha molta più esperienza del Barcellona! Giocano insieme da molto più tempo ed hanno la sinergia giusta anche per poter battere avversari di importante spessore. Devono assolutamente far leva sul punto debole dei catalani: la difesa! Con buone manovre offensive, il Napoli potrebbe sfangarla anche perchè, visti i tanti nuovi acquisti, la squadra di Xavi mi sembra un po’ acerba dal punto di vista del gioco.

Koulibaly? Se ai miei tempi c’era qualcuno con la sua personalità e forza, avrei fatto carte false per giocarci insieme“.