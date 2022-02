Nelle ultime settimane, si è parlato diverse volte di una ipotetica cessione entro tre anni di ADL del Napoli; a fondamento di questa informazione, c’è la necessità che ADL, entro il 2024, dovrebbe vendere un club tra il Napoli e il Bari per via delle nuove norme sulla comproprietà che entreranno in vigore proprio fra due anni.

Bellinazzo, giornalista di Calcio e Finanza e uomo esperto di conti del pallone, ha commentato quest’ipotesi di vendita del Napoli ai microfoni di Radio Marte con queste parole:

“Bisogna capire quali offerte giungeranno a De Laurentiis per la vendita del Napoli o del Bari. Per quello che so, ADL valuta il club partenopeo più di 500 milioni e non vedo un papabile acquirente che possa offrire quella spesa”.

Fonte: Radio Marte.