Il Mattino – Ferrara: “Napoli-Barcellona? Osimhen devastante! Vi dico la mia sul match”

All’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, è intervenuto l’ex difensore del Napoli e della Juventus, Ciro Ferrara. L’attuale opinionista Dazn, fu uno degli ultimi italiani ad aver battuto il Barcellona alle fasi finali di una competizione europea: correva l’anno 2003! Queste le parole dell’ex calciatore: “Dall’arrivo di Xavi, la filosofia dei blaugrana pare essere tornata quella di una volta. Gli acquisti invernali non hanno ancora fatto la differenza ma occhio ad Adama Traore. Fisicamente ed atleticamente è una vera e propria forza della natura, agirà sulla fascia di Mario Rui ed è per questo che il Napoli potrebbe soffrire le sue continue sortite offensive.

Il Barcellona cercherà di tenere molto il pallino del gioco, proprio come quello che cercano di fare gli uomini di Spalletti. Per questo motivo il Napoli non deve lasciarsi innervosire, restare attendista ed attendere il momento giusto per colpire è sicuramente la scelta più saggia.

Tra gli uomini che possono deciderla c’è sicuramente Victor Osimhen! Il nigeriano si è rivelato un vero mattatore dell’Europa League e la difesa del Barcellona, sicuramente non una di quella impenetrabili, potrebbero soffrire gli attacchi alla profondità del nigeriano.

Mi aspetto molto anche da Zambo Anguissa! Il centrocampista può garantire tanta fisicità in mezzo al campo, altro fattore che potrebbe rivelarsi determinante contro i non giganti palleggiatori catalani“.