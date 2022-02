Danilo Iervolino, futuro presidente della Salernitana, ha voluto fare il punto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della sua squadra, Davide Nicola, del prossimo turno di campionato.

Se vogliamo, nel prossimo turno le strade e i destini di Napoli e Salernitana si avvicinano, se non si accostano proprio, in quanto la Salernitana affronterà il Milan, mentre il Napoli affronterà il Cagliari. E, proprio di questo, ha parlato Iervolino, che si è augurato un auspicio per questa giornata:

Il suo amico De Laurentiis tiferà Salernitana sabato sera…

“Chissà che questo weekend non possa scattare proprio questo gemellaggio. Io tiferò Napoli, lui Salernitana”.