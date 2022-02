L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista a TMW Radio soffermandosi anche su Barcellona-Napoli. Ecco il suo pensiero in merito: “Per me gli azzurri sono i favoriti, giocano un bel calcio e riescono sempre a rialzarsi nei momenti di difficoltà. Il Barcellona non è più quello di una volta, ma resta sempre il Barcellona, e quindi una squadra difficile da affrontare. Il Napoli è la squadra che gioca meglio in Italia, contro i blaugrana se la può giocare”.