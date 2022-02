Del Genio: “Non ho capito le scelte di Spalletti in Napoli-Inter, vi dico la mia”

Il noto giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sulle scelte di Spalletti in Napoli-Inter. Queste le sue parole: “Nell’ultimo periodo mi sembra che gli azzurri abbiano più di qualche difficoltà a segnare. Non sempre è possibile vincere le partite 1-0, per questo motivo, a mio avviso, Mertens ed Ounas avrebbero bisogno di più spazio dato che sono il miglior tiratore e dribblatore della squadra.

Contro l’Inter nn mi hanno convinto le scelte di Spalletti. Se avessi avuto la possibilità di fargli qualche domanda nel post-partita, gli avrei chiesto il perchè dei cambi arrivati così in ritardo. Per lo stesso motivo di prima poi, avrei inserito Ounas in seguito all’infortunio di Politano e non Elmas“.