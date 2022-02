Andrea Bernini, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole: “Il Barcellona è un avversario tosto, ma il Napoli saprà affrontare il match nella maniera giusta. Le possibilità ci sono perchè il Barça viene dall’addio di Messi e da una serie di problemi societari. Gli azzurri penso non cambieranno i propri schemi di base, se la giocheranno a viso aperto cercando di aggredire gli avversari”.

Sullo scudetto “La lotta per il primo posto resterà aperta fino alla fine, forse l’Inter ha qualcosa in più ma la sfida sarà molto intensa. Chi riuscirà ad avere continuità e a prevalere negli scontri diretti potrà avere la meglio. Anche la Juventus può dire la sua, ma non sarà facile. Osimhen è l’uomo in più per il Napoli, ma la vera forza della squadra è il gruppo”.