Inter, Farris: “Partita non decisiva. Osimhen è uno dei più forti in Serie A. Marcature? Vi spiego”

Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, ha parlato a DAZN prima di Napoli-Inter. Le sue dichiarazioni: “E’ una partita importante ma mancano molte giornate e non sarà decisiva, ma può indirizzare il campionato. Dimarco? Vogliamo che ci sia un avvicendamento, D’Ambrosio ha fatto bene in Coppa Italia e vogliamo gestire tutti i giocatori della rosa portando avanti nostra idea di squadra. Osimhen? All’andata giocò bene Ranocchia, per il nostro modo di giocare a volte bisogna difendere uno contro uno. Osimhen è uno degli attaccanti più forti del campionato, alcune volte bisognerà marcare uno contro uno, altre volte avremo più copertura”.