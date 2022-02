Dzeko: «Nessuno si aspettava l’Inter dov’è adesso, dobbiamo continuare a vincere»

L’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko, ha rilasciato oggi una lunga intervista al Daily Mail in cui ha parlato dei suoi primi mesi in nerazzurro:

“Nessuno si aspettava che l’Inter fosse dov’è ora, ma io non avevo paura di venire qui. Conosco le mie qualità, inoltre qui ci sono tanti grandi giocatori. Sono appena arrivato e stiamo andando alla grande, speriamo di poter continuare così. Abbiamo vinto la Supercoppa dopo 10 anni. Siamo arrivati agli ultimi 16 della Champions League per la prima volta in 10 anni. Siamo ancora primi in campionato e vogliamo rimanere in testa. Dobbiamo continuare in questo modo”.