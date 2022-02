Baiano: “Rientri di Anguissa e Koulibaly? Vi spiego come li gestirei”

Francesco Baiano, ex giocatore del Napoli, ha parlato della sfida di sabato tra gli azzurri e l’Inter a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Fossi in Spalletti cambierei qualcosa contro i nerazzurri. Tenere fuori Koulibaly è impensabile; è arrivato il suo momento, deve assolutamente giocare e soprattutto in partite del genere. A centrocampo invece confermerei Lobotka nonostante il rientro di Anguissa. Nell’Inter mi aspetto Dimarco al posto di Bastoni, anche se i due hanno caratteristiche diverse. Qualora giocasse D’Ambrosio, Skriniar si sposterebbe sul centrosinistra”.