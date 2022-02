TMW – Sconcerti: “Spalletti marchio di affidabilità! Napoli? Vi svelo cosa mi ha sorpreso”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per dire la sua sul momento di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Spalletti non ha mai sbagliato completamente un campionato in tutta la sua carriera. Sono quasi 25 anni che cavalca la cresta dell’onda. Ricordo addirittura che, quando arrivò all’Inter, fece il miglior campionato degli ultimi 10 anni. Un marchio di affidabilità tra i migliori d’Europa!

Il lavoro che sta svolgendo inoltre con il Napoli è davvero entusiasmante. Sfido chiunque ad aver predetto, prima dell’inizio del campionato, che la coppia Juan Jesus – Rrahmani sarebbe stata la meno battuta del campionato. Un lavoro straordinario che rispecchia a pieno quanto di buono fatto vedere sin dalla prima giornata. Il Napoli si conferma essere il miglior antagonista dell’Inter, anche perchè gli unici due scivoloni in casa, li ha fatti quando erano assenti ben 6 titolari su 11“.