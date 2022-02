Dalla Germania – Gosens: “In Champions stesse possibilità del Liverpool di passare! Napoli? Vi dico la mia”

Il nuovo acquisto dell’Inter, Robin Gosens, è intervenuto in una lunga intervista al quotidiano sportivo tedesco Kicker per dire la sua sulla prossima sfida col Napoli e non solo. Queste le sue parole: “L’Inter è una grande squadra, di enorme qualità e con una rosa molto solida e ben affiatata. Questi parametri risultano fondamentali quando sfidi un ottavo di finale con il Liverpool, la peggior squadra in assoluto da incontrare. Per quanto mi riguarda però, sono sicuro che abbiamo le loro stesse possibilità di passare il turno.

Prima però non va assolutamente sottovalutato il Napoli. Dopo la sconfitta nel derby, abbiamo la necessità di tornare alla vittoria quanto prima. Non solo il Liverpool dunque, adesso siamo completamente concentrati sulla sfida con i partenopei“.