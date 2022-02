Bagni: “Non sono sorpreso dal Napoli! Inter e Milan? Vi dico la mia”

Il noto ex calciatore, Salvatore Bagni, è intervenuto ai microfoni di TMW per dire la sua sul momento di forma del Napoli e della lotta scudetto. Queste le sue parole: “Inter e Milan hanno ancora la Coppa Italia da disputare, questo può essere un punto ancora più a favore del Napoli. Non sarà semplice arrivare fino in fondo, anche perchè la squadra di Simone Inzaghi ha diversi scontri diretti in meno rispetto ai partenopei. Il Milan ha perso qualche punto di troppo anche se i tre raccolti del derby è come se valessero doppio, sono arrivati dopo una brutta partita dove l’Inter avrebbe sicuramente meritato la vittoria.

In ogni caso già ad agosto avevo pronosticato il Napoli tra le primissime posizioni. Il fatto di aver mantenuto quasi tutti gli effettivi si è rivelato fondamentale. L’abbinamento poi con l’arrivo di Spalletti è stato perfetto, lavoro da fare però è ancora molto ed il gruppo non deve farsi prendere troppo la mano.

La mia griglia finale? Inter e Napoli se la giocheranno fino all’ultimo ed il Milan sarà giusto un passo dietro“.