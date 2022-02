Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha voluto commentare la vittoria del Napoli e la sconfitta del suo Venezia in conferenza stampa. Queste le sue parole:

Dopo tanto tempo siete tra le ultime 3. Che sensazione dà?

“Prima di tutto, bisogna dire che noi abbiamo ancora la gara con la Salernitana da recuperare. Nelle nostre 4 gare del 2022, abbiamo incontrato le prime tre. Noi, però, sappiamo che per la salvezza sarà lunga, lotteremo fino alla fine e chissà, magari ora saremo ancora più motivati in questa nuova posizione”.

Il calendario ora è più semplice?

“Non lo definirei semplice, però ci sono gare alla nostra portata. Ora si entra nella fase decisiva della stagione, il Napoli lotta per lo Scudetto e viene qui per dare il 100%. Il Napoli oggi non ha trovato varchi, ci siamo difesi bene, ma in avanti siamo stati sterili e inoffensivi. E’ normale che il Napoli, con quei campioni, possa segnare prima o poi. Per questo, occorre essere più completi”.

Inter–Venezia è stata la vostra gara migliore?

“La gara di San Siro è stata una gara di spirito e coesione, ma anche oggi abbiamo fatto cose buone. Ultimamente facciamo fatica, abbiamo subito troppi goal e dobbiamo aumentare i numeri offensivi, spero i nuovi ci aiutino. Nani e Nsame saranno importanti, anche se bisogna dar loro tempo”.

Pensando ad agosto, avresti firmato per trovarti in questa posizione?

“Ad agosto i momenti sono particolari, soprattutto se prendi tanti giovani. Io alleno una buona squadra, con pregi e difetti in alcune zone del campo. Sicuramente ci manca qualche colpo, qualche lampo, perché facciamo alcune cose in maniera egregia, però serve anche il guizzo del singolo. Poi è chiaro che in alcune gare ci è mancato lo spirito e il sacrificio di oggi, come nella gara con il Verona, in cui dominavamo per 3-0. Quei 3 punti ci mancano”.