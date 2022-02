Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato in un’intervista ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Quest’anno il Napoli era partito benissimo, ha fatto anche tanto con tutte le assenze che ci sono state. Tuttavia, Spalletti qualche scusante ce l’ha…i punti persi con Empoli, Sassuolo e Spazia pesano, ma ora il Napoli può riaprire il discorso scudetto che sembrava chiuso fino a due mesi fa”.

Sulla difesa “Dopo la cessione di Manolas, chi nè ha preso il posto sta giocando benissimo. Le caratteristiche della squadra fanno in modo che la difesa possa rendere al massimo, non a caso è la migliore della Serie A”.

Su Insigne “L’unica cosa che mi sento di dirgli, è di dare tutto per la maglia, ma lo sta già facendo. A fine stagione darà una spiegazione sull’addio, ma adesso deve pensare solo al campo”.

Su Mertens “Avere in squadra uno come lui è un privilegio. Dries è uno che segna tanto, e anche se non lo fa con continuità, alla fine supera sempre quota 15. Anche a 40 anni vorrei sempre averlo in squadra”.