Allegri in conferenza stampa: “Scudetto fuori portata”

Alla vigilia della gara contro l’Hellas Verona, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa:

“La società ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivati due giocatori importanti. Vlahovic ha fatto molti gol e ha caratteristiche che non avevamo e ci serviva, con Haaland è tra i centravanti più bravi che ci sono in giro. Zakaria è un giocatore intelligente, bravo tatticamente e nel passaggio, si sono subito inseriti, vediamo domani se li farò giocare. Ringrazio Bentancur e Kulusevski per quello che hanno dato, auguro il meglio per la loro carriera. L’arrivo dei due giocatori responsabilizza di più tutti, gli obiettivi non cambiano e dobbiamo entrare nei primi quattro posti. Sarebbe rimasto lo stesso se fossimo rimasti con gli stessi giocatori. Questa è la parte più importante della stagione, non abbiamo più possibilità di recuperare.

E sulla corsa Scudetto:

“Difficilmente ci entreremo , l’Inter è fuori dalla nostra portata. Gli altri non so, Simone anche per scaramanzia dice così, va bene”.