Nainggolan: «Con Spalletti il miglior anno della mia carriera. La serie su Totti? Quello non è lui»

L’ex calciatore tra le altre di Roma e Inter, Radja Nainggolan, ha parlato oggi in un’intervista a Repubblica di vari temi. Tra cui Luciano Spalletti e il rapporto con Totti:

L’allenatore che l’ha migliorata di più? “Spalletti: con lui, ho fatto il miglior anno della mia carriera, a livello di squadra e individuale”.

Ha visto la serie su Totti? “Sì, e ho pensato: l’unico che assomiglia davvero è quello che interpreta me. Gli altri zero, anche l’allenatore. Di vero c’è che a Bergamo, prima della partita, io Totti e Pjanic avevamo giocato fino a tardi. Ma non a carte, era un gioco sul computer. Però quella scena, con Spalletti che ci aspetta in corridoio è vera”.