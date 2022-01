Il Napoli, se ha avuto la meglio sulla Salernitana, è stato anche grazie ai due rigori concessi dall’arbitro Pairetto, uno alla fine del primo tempo su Elmas, e un altro, all’inizio della ripresa, su Insigne, che ha portato all’espulsione di Veseli.

Ebbene, secondo l’esperto di Dazn ed ex arbitro, Luca Marelli, l’arbitro Pairetto non ha saputo gestire bene la gara e la partita, in particolare sull’episodio del primo rigore. Queste le sue parole:

“Sul primo rigore ho più di qualche dubbio: Veseli appoggia solo la mano su Elmas, ma non c’è nessun contatto. Questo per me non è rigore, mi sono stupito che il Var non abbia richiamato l’arbitro, anche perché, in questo caso, Veseli prende il primo giallo. Mentre, il secondo rigore c’è, perché non conta se il pallone tocca una parte del corpo prima del braccio, conta l’ampiezza e il volume del corpo e, in questo caso, è rigore. Ma l’espulsione di Veseli è condizionata dal primo rigore che non c’era”.