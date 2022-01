Zielinski: “Mi trovo bene a Napoli, Spalletti ci dà tranquillità, nessun problema a parlare di scudetto”

Intervistato ad Il Mattino Piotr Zielinski ha rilasciato dichiarazioni, sulla sua stagione al Napoli, e del suo rapporto con Spalletti e la città partenopea. Ecco quanto detto:

Zielinski è il numero 10 del Napoli? “Mi piace che mi definiscano il nuovo numero 10 del Napoli, cerco di dare sempre il massimo, gioco nel ruolo del numero 10 e mi trovo bene in quella posizione”.

Come ti ha cambiato Spalletti? “Spalletti è un grande allenatore, con la sua esperienza ci chiede di migliorare, di dare il massimo e di divertirci, se ci divertiamo diventa tutto più semplice. Quest’anno posso dire che il Napoli sta giocando bene ed è bello cosi come quello di Sarri”.

Il rapporto con Napoli? “Ho un bellissimo rapporto con la città, sono da cinque anni qui ed ho visto che l’affetto delle persone è straordinario, ci fanno sentire sempre il loro calore ed anche la mia famiglia si trova bene qui”.

La parola scudetto è un tabù? “Noi pensiamo partita per partita, ma è ovvio che si parla di scudetto. Non vedo nulla di male a parlare di tale obiettivo, perché abbiamo giocatori per giocarcela fino alla fine. Noi vogliamo vincere”.

Peggio Napoli-Verona o Inter-Juventus? “Quello scudetto di 4 anni fa poteva cambiare la vita dei napoletani e la nostra. Ma è il passato, possiamo farci poco, pensiamo a quello che succede ora, proviamo a fare adesso quello che 4 anni fa abbiamo solo sfiorato. Tutti abbiamo visto che Pjanic doveva essere espulso e che l’ Inter doveva vincere, qualcuno ha fatto degli errori, si può sbagliare, ma non possiamo star qui ancora a lamentarci”.

Hai una clausola da 110 milioni. “Ho altri due anni di contratto con il Napoli, qui mi trovo benissimo e voglio vincere qualcosa di importante. Non mi spaventa la mia clausola rescissoria, se arriva un’offerta è il presidente che decide.

Zielinski è troppo discontinuo? “Ognuno può dire quello che vuole. E io non penso di essere discontinuo nel rendimento. Non condivido questo giudizio”.

Che presidente è De Laurentiis? “Non era facile ripartire da zero come ha fatto lui e portare questa società a essere tra le migliori in Italia e in Europa. Non tutti ci sono riusciti, lui ce l’ha fatta”.