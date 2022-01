Bruscolotti: “Il Napoli può pensare allo scudetto ma non deve deludere le aspettative, vi spiego”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del momento degli azzurri. Queste le sue dichiarazioni: “Un pensierino allo scudetto si può fare ma il Napoli non deve deludere le aspettative come quando sembrava che potesse vincere e invece non ce l’ha fatta. Prima di tutto bisogna puntare alla Champions, il pensiero di poter ottenere qualcosa in più non deve rappresentare un peso. Con il rientro di Osimhen questa squadra può tornare ad essere quella di inizio di campionato dopo aver attraversato e superato momenti di difficoltà”.